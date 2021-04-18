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حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أسفرت حملات إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بأسوان لضبط سوق الدواء خلال الثلاثه اشهر الماضيه عن التالى:-
- تم المرور على (329) مؤسسات صيدليه حكوميه وعامه وخاصه.
- تم القيام بعمل (13) حمله تفتيشيه على مستوى المحافظه باشراف هيئه الرقابه الاداريه باسوان وبمرافقه ( جهاز حمايه المستهلك).
-وفيها تم تحرير عدد (29) محضر لعدد (49) مخالفه متنوعه ومنها أدويه مخدره وادويه مهربه ومنشطات جنسيهوادويه منتهيه الصلاحيه.
** تم ضبط عدد (756) صنف بإجمالي عدد (13521) علبة مخالفة بإجمالي عدد (68145) وحدة متنوعة:
(32239) أقراص وكبسولات (3612) مراهم وكريمات (364) زجاجات (92) أمبولات (3216) أكياس (1171) قطع لبان وشكولاته (8071) بودر (19380) مستلزمات طبية.
وكان ذلك بتوجيهات السيد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، والسيد الاستاذ الدكتور تامر عصام رئيس هيئه الدواء المصريه، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزاره الصحه بأسوان، والدكتور محمد محمود مدير الإدارة العامه للصيدله بأسوان، وبرئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى، وجهود الساده مفتشى الصيدله بالمحافظه.
حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -
حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -
حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -
حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -
حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -
حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -
حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -
حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -
حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -
حمله مكبرة للتفتيش الصيدلي لضبط سوق الدواء خلال الثلاثة شهور الماضية -

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