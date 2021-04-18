الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابي قطار طوخ

تقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار طوخ، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إن وزيرة الصحة فور وقوع الحادث توجهت إلى محافظة القليوبية لتفقد أحوال المصابين في مستشفى بنها الجامعي وبنها التعليمي وقليوب التخصصي.



وأضاف أن أغلب الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة تتراوح ما بين كسور وجروح قطعية، وهناك بعض الإصابات عبارة عن كدمات وهناك حالات قليلة خطيرة تعاني من تهتكات ونزيف في المخ، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وقامت وزيرة الصحة بالحديث مع ذويهم وطمأنتهم على حالتهم.



وأكد على توافر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 22 ألف كيس دم و99 ألف كيس بلازما، مستطردًا "نطمئن أسر المصابين عندنا رصيد من أكياس الدم ولا نحتاج إلى أي من التبرعات ولكن نحيي مبادرات المصريين للتبرع بالدم".

