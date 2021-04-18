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وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد حالة مصابي قطار طوخ بمستشفى بنها الجامعي

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ببنها، المصابين فى حادث قطار القاهرة – المنصورة بطوخ.

واطمأنت القباج خلال جولتها على الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم كافة سبل الدعم سواء كان نفسيا أو اجتماعيا او من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات.

وأعربت القباج عن خالص التعازي لأسر الضحايا داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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