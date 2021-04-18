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غادة عبد الرازق تقع في مأزق بسبب والدها.. بداية الحلقة السابعة من "لحم غزال"

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يرصد موقع "الفجر الفني" أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "لحم غزال" قبل بدء الحلقة على قناة "mbc مصر".

وبدأت الحلقة بإتصال والد "غزال" بها، وطلب منها أن تأتي إلى المنزل من أجل الإطمئنان عليه، ولكنها ذهبت ووجدت "عمار" والذي يدين زوجها بأموال كثيرة مما جعلهم يعذبوها لتعترف عن مكان زوجها والتي تبحث عنه وقام بتهديدها.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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