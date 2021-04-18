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عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:38 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، التشكيلة الرسمية للفريق الأحمر لمواجهة غريمه الزمالك المقرر انطلاقها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي. 
خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر.
الهجوم: محمد شريف. 

ويجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول المسابقة المحلية برصيد 27 نقطة.

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