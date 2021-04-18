جوميز يقود هجوم الهلال السعودي أمام أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة شباب أهلي دبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين فريقي الهلال وشباب أهلي دبي، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الهلال بتشكيل مكون من:

عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك، محمد كنو، عبدالله عطيف، هتان باهبري، لوسيانو فييتو، كاريلو، بافتيمبي جوميز

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، وبنفس الرصيد يتواجد شباب أهلي دبي في المركز الثالث.