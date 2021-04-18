برلمانية: مبادرة "حياة كريمة" تهدف لرفع كاهل المعاناه عن الفئات الأكثر احتياجًا

قالت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة نقله مجتمعية للفئات الاكثر احتياجًا وخصوصا في مجالات السكن والصحة والتعليم وهي حق مشروع لكل مواطن.



وأكدت "مختار" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الهدف من المبادرة هو رفع كاهل المعاناه عن الفئات الاكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتلك الفئة، وأيضًا تحسين ظروف معيشتهم.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن العائد على المواطن هو مسمى المبادرة وهو "الحياة الكريمة" في الصحة والتعليم والسكن والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة.



وكانت قد بدات المرحلة الثانية من المبادرة "حياة كريمة" وتشمل تطوير الريف المصري بعدد 6 مراكز "دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسي، أبو المطامير، وادي النطرون" بعدد 42 وحدة قروية و3845 تابع بجميع القطاعات.