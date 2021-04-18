Advertisements

برلمانية: مبادرة "حياة كريمة" تهدف لرفع كاهل المعاناه عن الفئات الأكثر احتياجًا

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
قالت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة نقله مجتمعية للفئات الاكثر احتياجًا وخصوصا في مجالات السكن والصحة والتعليم وهي حق مشروع لكل مواطن.

وأكدت "مختار" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الهدف من المبادرة هو رفع كاهل المعاناه عن الفئات الاكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتلك الفئة، وأيضًا تحسين ظروف معيشتهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن العائد على المواطن هو مسمى المبادرة وهو "الحياة الكريمة" في الصحة والتعليم والسكن والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة.

وكانت قد بدات المرحلة الثانية من المبادرة "حياة كريمة" وتشمل تطوير الريف المصري بعدد 6 مراكز "دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسي، أبو المطامير، وادي النطرون" بعدد 42 وحدة قروية و3845 تابع بجميع القطاعات.

أخبار تهمك

بعد إحالة مسؤوليه للتحقيق.. ما هي الأكواد والمعايير التي خالفها مسلسل الطاووس؟

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ ساعة الا ربع

الاتحاد الأوروبي يُعلن التصدي لكافة محاولات إنشاء "دوري السوبر"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم مانشستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 6 ساعات

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ أقل من ساعة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة تعلن عدد وفيات وإصابات حادث قطار طوخ

منذ 40 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:32 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

08:11 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر