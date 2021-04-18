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معرفة السوق بعلاقة "سيد" بـ"غزال". .أحداث الحلقة الـ7 من "لحم غزال"

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "لحم غزال" في التطور وازدادت تشويقا وذلك ببدء الحلقة السابعة من المسلسل.

وشهدت الحلقة السابعة من المسلسل تواجد شريف سلامة" وهو المعلم علي مأمون مع إحدى السيدات في منزله، مما يعني أنه لا يفكر بـ"غزال"، والتي ذهبت لمنزله ولكن رفض أن يدخلها.

واعترفت غادة عبد الرازق لأحد السيدات في السوق أن "سيد" يأتي إلى منزلها ويضايقها، حيث سمعت صوته داخل منزلها مما آثار لديها الجدل.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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