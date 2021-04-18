من قلب "الحدث" تفاصيل جديدة في حادث قطار طوخ (فيديو)



تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، بثته عبر شاشتها الفضائية، حلو حادث قطار طوخ، الذي وقع مساء اليوم الأحد، عند قرية سندنهور، قرب مدينة بنها.



حيث أفاد مراسل قناة "الغد"، إصابة 97 شخصا، في حادث خروج 8 عربات قطار عن القضبان عند كفر الحصة في محافظة القليوبية، والإشارة إلى وجود 5 أشخاص في حالات حرجة.



وأشار التقرير، إلى أن وزارة الصحة، قامت بتوجيه 58 سيارة إسعاف لموقع حادث القطار رقم 949 المتجه من القليوبية إلى المنصورة.



كما أكد راسل قناة "الغد"، توجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث، ومن موقع الحادث.



