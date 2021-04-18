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غادة عبد الرازق توافق على ذهابها لمنزل عمرو عبد الجليل.. الحلقة الـ7 من "لحم غزال"

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "لحم غزال" في إطار من التشويق والإثارة.

وقررت "غزال" التخلي عن تعاطي المخدرات مما جعلها تتعايش مع عدد من أعراض التعافي، وعلمت "شوق" بعلاقة "سيد" بها والذي يأتي إلى منزلها بدون استئذانها.

وطلب "صبحي" وهي عمرو عبد الجليل من "غزال" أن تأتي إلى منزله وذلك عقب معرفته أنها قتلت "أبو نعسة" حمدي الميرغني، ووافقت على ذلك.
مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.


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