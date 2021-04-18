تعرف على موعد مسلسل "لحم غزال" والقنوات الناقلة له

يعرض مسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق في تمام الساعة الـ8 مساء على قناة "mbc مصر".



ودارت أحداث الحلقات الـ7 من مسلسل "لحم غزال" في إطار من التشويق والإثارة، حيث شهدت الحلقات ظهور غادة عبد الرازق في أكثر من شخصية.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



