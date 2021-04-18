مي عمر تستمر بنجاحاتها بعد "لؤلؤ" في "نسل الأغراب" وصراع بطلي المسلسل عليها



تواصل النجمة مي عمر تحقيق نجاحاتها في السنوات الأخيرة وذلك من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمعروض على قناة ON في شهر رمضان الجارى، حيث تجسد شخصية "جليلة" المتزوجة من غفران الغريب "أمير كرارة" والذى تزوجها بعد دخول عساف الغريب "أحمد السقا" السجن حيث كانت زوجته قبل غفران، وهى سبب الصراع بين الثائى.



وكشفت الحلقات الماضية عن حالة النضج الفني الذى وصلت له مي عمر بشخصية جليلة وذلك في المشاهد التي جمعتها مع زوجها وتحديدًا مشهد المواجهة في الحلقة الخامسة وصفعها على وجهها، وكذلك مشهد لقائها الأول بـعساف بعد خروجها من السجن والعتاب الذى دار بين الثنائي وحالة الاشتياق التي ظهرت عليهما لاسيما وأن هذا اللقاء هو الأول لهما منذ 20 سنة.



ويأتي تألق مي عمر في شخصية جليلة بـ "نسل الأغراب" بعد نجاحها الكبير في مسلسل "لؤلؤ" الذى عرض نهاية شهر ديسمبر الماضى وخاضت به مى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، حيث حقق العمل أعلى نسب مشاهدة في أعمال الأوف سيزون وحصد فيديوهاته على مواقع التواصل يوتيوب مليار مشاهدة، لتستمر في نجاحاتها خلال شهر رمضان الجارى.



"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

