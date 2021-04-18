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مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 بعد ملحمة "فض رابعة"

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:52 م
مسلسل الاختيار الحلقة 6
مسلسل الاختيار الحلقة 6
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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 .. اشتعلت أحداث مسلسلات رمضان 2021 ولاسيما الملحمة التي يقدمها المخرج بيتر ميمي حيث نقل أحاث رابعة التي نالت إعجاب ملايين المشاهدين.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6

وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 من أجل مشاهدة تفاصيل ما بعد فض اعتصام رابعة، والمجزرة التي ارتكبها الإرهابيون في حق أفراد أمن قسم شرطة كرداسة.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 بعد فض رابعة

ويترقب المصريون وبعض المشاهدين من الدول العربية رؤية مسلسل الاختيار الحلقة 6 المقرر عرضها اليوم ورؤية الأحداث الجديدة، عقب اشستشهاد الكثير من رجال الشرطة في يوم الفض.

مسلسل الاختيار الحلقة 6 بإعلانات

ومن المقرر أن يعرض مسلسل الاختيار الحلقة 6 بشكله الاعتيادي حيث يتم عرض الكثير من الإعلانات حيث أن مخرج العمل بيتر ميمي قرر أن يذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5  دون إعلانات.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 من أجل معرفة تفاصيل هذا العمل الملحمي الكبير، ومشاهدة كيف تمت عملية فض اعتصام رابعة في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 على "أون"

أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات

ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art  حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 6 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.

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