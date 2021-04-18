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تعرف على ملخص الحلقة السابعة من مسلسل "لحم غزال"

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت الحلقة السابعة من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة اكتشاف شريف سلامة ما حدث للبهائم في مزرعته، حيث قتلو جميعا بسم وذعه عمرو عبد الجليل قبل الحريق الذي حدث في المزرعة.

وكان شريف سلامة قد أبلغ الشرطة بهذا الحادث ليحققو، وعقد "عمرو عبد الجليل" وهو المعلم صبحي صفقة لكي يخسر "شريف سلامة" وهو المعلم علي مأمون ولكنها لا يعلم أنها ستؤذيه هو بالنهاية.

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من المسلسل العديد من الأحداث حيث طلب "صبحي" من "غزال" أن تأتي إلى منزله عقب معرفته أنها قتلت "أبو نعسة".

وأوقع والد "غزال" ابنته في مأزق بسبب طلبه منها الإتيان إلى منزله ولكنها تفاجأت بأنها "عمار" رجل الأعمال من أعدائها والذي يدين زوجها بالكثير من الأموال.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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