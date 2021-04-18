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اتحاد الكرة يتابع الإجراءات الاحترازية لمباراة القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الدكتور هاني الشهيدي، نائب رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، على متابعة كل الإجراءات الاحترازية في قبل انطلاق مباراة القمة، والاطمئنان على تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص والمتبع قبل المواجهات الرسمية.

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز.

 

وكانت حافلة الأهلي قد وصلت إلى استاد القاهرة، وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب.

 

كما حرص لاعبو الأهلي على أداء صلاة العشاء فور وصول حافلة الفريق إلى ملعب استاد القاهرة، وقبل إجراء عملية الإحماء.

 

وأدى اللاعبون وأعضاء الجهازين الفني والإداري صلاة العشاء في ملعب استاد القاهرة قبل بدء عملية الإحماء.

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