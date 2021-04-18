Advertisements

حفيد عبد المطلب: أغنية "رمضان جانا" تكلفت 20 جنيها

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال محمد نور عبد المطلب، حفيد المطرب الراحل محمد عبد المطلب ومهندس الديكور، إن أغنية "رمضان جانا" من الأغاني الأساسية في رمضان والتي غناها عبد المطلب؛ وألحان الموسيقار محمود الشريف، وكلمات حسين طنطاوي، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أنه لم يكن مقررا لعبد المطلب أن يغنيها، مشيرًا إلى أن الملحن محمود الشريف عرضها على الفنان أحمد عبد القادر أن يغنيها، إلا أنه رفضها بعدما قدم أغنية "وَحَوي يا وَحَوي" في العام 1939، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا.

وأضاف "عبد المطلب"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الملحن محمود الشريف عرض الاغنية على جدي عبد المطلب إلا أنه تردد في قبولها، إلى أن وافق أن يغنيها بسبب حاجته إلى الحصول على أجره في الأغنية، والذي بلغ 6 جنيهات، في حين تكلف إنتاجها 20 جنيها مصريا.

وتابع: "طرح الأغنية بصوت عبد المطلب للمرة الأولى يوم 2 رمضان عام الموافق 2 سبتمبر عام 1943، وبعد ذلك صورها للتلفزيون المصري مرتديا الجلباب، وأنتج التلفزيون المصري الفيديو كليب الشهير للأغنية من إخراج يسري غرابة، وتم تصويره في شوارع حي الحسين أثناء الاستعداد لقدوم شهر رمضان، وعرض للمرة الأولى في عام 1981.

أخبار تهمك

بعد إحالة مسؤوليه للتحقيق.. ما هي الأكواد والمعايير التي خالفها مسلسل الطاووس؟

منذ أقل من ساعة

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ أقل من ساعتين

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة تعلن عدد وفيات وإصابات حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 5 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

08:32 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

08:38 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر