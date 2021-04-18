حفيد عبد المطلب: أغنية "رمضان جانا" تكلفت 20 جنيها



قال محمد نور عبد المطلب، حفيد المطرب الراحل محمد عبد المطلب ومهندس الديكور، إن أغنية "رمضان جانا" من الأغاني الأساسية في رمضان والتي غناها عبد المطلب؛ وألحان الموسيقار محمود الشريف، وكلمات حسين طنطاوي، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أنه لم يكن مقررا لعبد المطلب أن يغنيها، مشيرًا إلى أن الملحن محمود الشريف عرضها على الفنان أحمد عبد القادر أن يغنيها، إلا أنه رفضها بعدما قدم أغنية "وَحَوي يا وَحَوي" في العام 1939، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا.



وأضاف "عبد المطلب"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الملحن محمود الشريف عرض الاغنية على جدي عبد المطلب إلا أنه تردد في قبولها، إلى أن وافق أن يغنيها بسبب حاجته إلى الحصول على أجره في الأغنية، والذي بلغ 6 جنيهات، في حين تكلف إنتاجها 20 جنيها مصريا.



وتابع: "طرح الأغنية بصوت عبد المطلب للمرة الأولى يوم 2 رمضان عام الموافق 2 سبتمبر عام 1943، وبعد ذلك صورها للتلفزيون المصري مرتديا الجلباب، وأنتج التلفزيون المصري الفيديو كليب الشهير للأغنية من إخراج يسري غرابة، وتم تصويره في شوارع حي الحسين أثناء الاستعداد لقدوم شهر رمضان، وعرض للمرة الأولى في عام 1981.



