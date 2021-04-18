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عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:05 م
ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل
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شكل المستشار النائب العام غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ، إذ يتابع مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا، وتهيب النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.

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