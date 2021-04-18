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خبيرة تغذية: 20% نسبة زيادة شراء الطعام في شهر رمضان

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن شهر رمضان من أفضل الأوقات لخفض الوزن، في ظل الصيام أكثر من 10 ساعات يوميًا، لافتة إلى أن البعض قد لا يقوم بتناول السحور بهدف خفض الوزن، وهذا الأمر خطأ، لأن وجبة السحور هي التي تمد الجسم بالطاقة.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك ضرورة لاستبدال العصائر التي تحتوي على سكر بالعصائر الفريش، وتناول الكثير من المياه، حتى نخفض الوزن في شهر رمضان.

وأضافت أن نسبة شراء الطعام في شهر رمضان تزيد عن الأيام العادية بنسبة 20%، وهذا الأمر خطأ، خاصة وأن الأكل الزائد يذهب إلى سلة القمامة.

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