عبدالباسط حمودة لمحمد رمضان: خلي الناس تحبك.. ولو ابني رمى دولارات في البسين والله أموته

هاجم المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، الملحن عمرو مصطفى بسبب سخريته من أغنيته الشهيرة "أنا مش عارفني"، قائلا: "لو مش عجباه، يعني ألحانه هي اللي حلوة؟! ولو وصل للعالمية فإحنا وصلنا لإيه؟! للكتّاب؟! الأغنية دي اتغنت في أمريكا.. ده مش ملحن".



وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "أحب حمو بيكا لأن دمه خفيف جدا وبيضحك طوب الأرض، وبحبه وبحب حسن شاكوش".



وحول ما إذا كان يفضل عمرو سعد أو محمد رمضان، أوضح: "بحب عمرو سعد عشان محترم وجدع، أما محمد رمضان أقوله أرجوك خلي الناس تحبك عشان انت جميل وكويس وليك مستقبل هايل، لما بيتكلم بيبقى متعصب، ولو عملت مشكلة زي اللي حصل مع الطيار المفروض كنت أراضيه وأبوس راسه، ولما رمى الدولارات في البسين ممكن متكونش حقيقية بس أحسبها افتراء وابني لو عمل كده أموته".



وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

