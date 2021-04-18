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عبدالباسط حمودة عن تقبيل محمود الليثي ليده: "عنده ولاء للي علمه"

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إنه عندما كان يغني في الأفراح الشعبية، كان المطرب الشعبي محمود الليثي صغيرا في السن، موضحًا: "كان بيجيب تسجيل وألاقيه واقف عشان يسمع أنا بقول ايه، وكنت دايما أقولهم مشوه من هنا، فربنا كرمه".

وحول تقبيل محمود الليثي ليديه، أوضح حمودة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "عنده ولاء للي علمه، ومش عيب لما يبوس ايدي ويقولي ربنا يخليك يابا، وأنا ممكن أبوس ايد محمد رشدي الله يرحمه، أنا بعشقه".

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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