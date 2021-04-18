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تعرف على موعد عرض الحلقة السادسة من "الاختيار 2"

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ينتظر الجمهور عرض الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة"on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وشهدت أحداث الحلقة السابقة من المسلسل أحداث فض رابعة، وتصدر المسلسل التريند.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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