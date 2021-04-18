أبرزها "الفلنكات".. برلماني يكشف أسباب تكرار حوادث القطارات

كشف النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أسباب حوادث القطارات خلال الفترة الماضية والتي تتكرر بسبب استبدال الفلنكات الخشب بفلنكات أسمنت، مما تتحول بعد فترة إلى مطبات تعرقل حركة القطارت، متسائلا: من الذي سمح بتغيير تلك الفلنكات من خشبية إلى أسمنتيه؟.



وقال "عامر" في تصريح لبوابة "الفجر": إنه بالرغم من تطور العالم وتطور وسائل النقل إلا أن لا يوجد استخدام تقنية الفيديو كونفرانس للربط بين المحطات وبعضها البعض، حتى تسير القطارات عبر تلك الشاشة، بالإضافة إلى عدم وجود هاتف محمول يمتلكه السائق للربط بين سائقي القطارات الأخرى.



وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استخدام الإشارات الالكترونية وتقليل تدخل العنصر البشري، لزيادة معدلات الأمان، وزيادة معدلات الأمان والسلامة أثناء مسير القطارات، مما يؤدي إلى تقليل الحوادث القطارات.



وأشار النائب إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كمال الوزير، تسعى جاهدة على تطويرها وإصلاح المشكلات، خاصة وأن حوادث القطارات ليست وليدة هذه اللحظة وإنما هي مشكلة متراكمة منذ سنوات عديدة، قائلا: "محدش يقدر ينكر دور الوزير كامل الوزير في تطوير منظومة النقل والسكه الحديد، ولكن يجب أن نلقي نظرة على المسؤولين الآخرين الذين لا يقومون بدورهم على أكمل وجه في مراقبة ومتابعة السائقين ورجال المزلقانات وتقيمهم ومتابعتهم باستمرار، حتى نسير بمنظومة السكك الحديدية على الطريق الصحيح".



الصحة: خروج 14 حالة من المستشفيات من مصابي حادث قطار طوخ



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن جميع مصابي حادث قطار طوخ، يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفيات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتة إلى خروج 14 حالة من ضمن المصابين من مستشفيي بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، كانوا يعانون من إصابات طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية قبل مغادرتهم المستشفى.



وأوضح المتحدث الإعلامي أن الوزيرة قد وجهت أثناء زيارتها للمصابين بوضع كافة إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية لرعاية المصابين، فضلًا عن جاهزية مستشفيات محافظة القاهرة لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة، حيث تم نقل 3 حالات حتى الآن إلى مستشفى معهد ناصر، وجار إجراء جراحات عاجلة لهم.



وأكد توافر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات، مشيرًا إلى توافر أكثر من 200 كيس دم، و2585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3646 كيس دم كمخزون استراتيجي بمراكز خدمات نقل الدم القومية.



وذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان قد توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، حيث تفقدت الحالة الصحية للمصابين بمستشفيات بنها التعليمي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

