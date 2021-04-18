شاب يصفع رجل دين في وسط الشارع.. تفاصيل القبض على متعاطي مخدرات في إيران

يعتبر رجال الدين خط أحمر في كل دولة على اختلاف الديانات بها، فلرجال الدين قدسية معينة لا يمكن لأحد أن يتخطاها.

فنجد أنه مهما بلغ الإنسان من الكبر، يأتي عند رجل الدين ويتحول إلى طفل صغير محتاج لنصيحة والراحة والتحدث.

واقعة كارثية

وعلى عكس ما هو معتاد، فوقعت حادثة غريبة في شوارع إيران عندما قام شاب بصفع رجل دين شيعي على وجهه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه شاب يصفع رجل الدين بقوة بعد مجادلة والسب من قبل الشاب.

تفاصيل القبض على الشاب

وعقب تداول هذا المقطع من الفيديو، كانت قد ألقت السلطات الأمنية الإيرانية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يصفع رجل دين شيعي وسط شارع عام.

ومن جانبه، كان قد أكد قائد شرطة محافظة جيلان الجنرال عزيز الله ملكي، اليوم الأحد، أنه قد تم اعتقال الشاب.

وأشار قائد الشرطة إلى أن الشخص المعتقل هو عبارة عن شاب يبلغ من العمر 24 عاما وأنه لم يكن في حالة طبيعية.

وأكد الجنرال عزيز الله ملكي بأن الشاب يتعاطى المخدرات وعندما قام بارتكاب فعلته لم يكن واعيا، مشيراإلى أن الشاب أسف وندم على فعلته.

وأعرب الشاب عن أسفه وندمه الشديد وأكد أنه بلم يكن في حالة طبيعية، فيما أشار قائد الشرطة إلى أنه سوف يقدم الشاب للسلطات القضائية.

السوشيال ميديا وحادثة الصفع

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في عصرنا الحالي أداه قوية للغاية من أجل ردع كل خطاء، ففي أعقاب صفع رجل الدين الشيعي، تداول مقطع الفيديو على مواقع السوشيال ميديا.

وظهرت التفاصيل الخاصة بإهانة أحد رجال الدين بعد صفعه من أحد الشباب في الشارع العام في مدينة كياشهر التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران.

وأوضع مقطع الفيديو بأن الشاب صفع رجل الدين بعد ملاسنة بينهما بسبب امتعاض الشاب جراء سوء وضعه المعيشي وعدم توفر فرصة عمل له حيث قال له الشاب :"دمرتم مستقبلنا".