في الحلقة السادسة من "نسل الأغراب".. مساوامة محمد درويش لـ عساف مقابل تسليمه والدة غفران







بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة السادسة من مسلسل"نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت أحداث تلك الحلقة حول مقابلة "محمد درويش" شقيق "أحمد درويش" الذي كان قد ترك عنده والدة "غفران" أمير كرارة، ليبدأ بمساومته على إعطائه مبلغ ١٨ مليون مقابل تسليمه إياها، فيطلب منه أن يمهله بضعة أيام حتى يقوم بتوفير ذلك المبلغ له.



سؤال "غفران" لواحدة من الخدم عن مكان "جليلة"، ليعرف أنها أخذت سيارتها في الليل وذهبت بها لبيت شقيقها العمدة "حسيب" إدوارد.



طلب الخادمة من "غفران" اعطائها الأمان لكي تتحدث معه، فبالفعل يستجيب لها، فتخبره أن "جليلة" تُحبه، وأنه كذلك، وأن خروج "عساف" من الحبس هو الذي سيدمر منزلهم، وأنها يصعب عليها أن تراه وهو يعتدي عليها، لأنه طوال عيشها معه لم يقل لها كلمة تضايقها، وأنها من كثرة الحديث عن حبها له كانت تلك الخادمة تخاف عليهم من العين، وأنه لابد أن يأخذها في حضنه والأ يسمح لأحدًا بهدم علاقتهم.



فينفعل عليها ويخبرها أنه كان يجب على "جليلة"أن تطمئنه وتخبره بأن خروجه من الحبس لن يحرك مشاعرها، لكن ذلك لك يحدث، حيث أنه كان يراها طوال الوقت خائفة، وأن الضحكة قد فارقت وجهها بعد خروجه من الحبس، لتطلب منه أن يصالحها وأن يجلس معها لكي يفهم منها السبب وراء لغبطة مشاعرها.



"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.