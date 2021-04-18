موجز البرلمان| المطالبة بعرض رئيس السكة الحديد على النيابة للتحقيق في انقلاب قطار طوخ

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



• الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون نقابة المهندسين



وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على عدد من مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، علي أن يعاود للإنعقاد غدًا الإثنين.



ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.



ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.



• أول قرار للجنة النقل بمجلس النواب عقب حادث قطار المنصورة



تتابع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، حادث انقلاب قطار طوخ رقم ٩٤٩ المنصورة- القاهرة، الذي وقع اليوم، لسرعة رفع العربات المقلوبة ونقل المصابيين للمستشفيات، كما تتابع اللجنه مع قيادات وزارة النقل والسكة الحديد، ووزارة الصحة، تطورات الحادث.



وأعلن النائب علاء عابد أنه تواصل مع نواب محافظة القليوبية لمتابعة الحادث وهم النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي وامين محافظة القليوبية والنائب احمد بدوي نائب الدائرة ورئيس لجنه الاتصالات، النائب مصطفى النفيلي والنائب مدحت الكمار والنائب مجدي سيف والنائب أسامه فتحي والنائب عزيز سابق، كما تم التواصل مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وقيادات السكة الحديد، وجاري المتابعة للوقوف على أسباب الحادث.



وكشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب خالد عبد المولى، والنائب أيمن عتمان وهي في طريقها لمكان الحادث حاليا لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن حادث نقلاب قطار طوخ رقم ٩٤٩ المنصورة- القاهرة.



• نائب القليوبية يطالب بعرض رئيس السكة الحديد على النيابة للتحقيق في انقلاب قطار طوخ



قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إن مشكلة حوادث القطارات ليست وليدة هذه اللحظة وإنما هي مشكلة متراكمة منذ سنوات عديدة، مؤكدا أن الوزارة بقيادة الفريق كمال الوزير، تسعى جاهدة على تطويرها وإصلاح تلك المشكلات.



وأكد "عامر" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن السكه الحديد من أهم وسائل النقل الذي يعتمد عليها آلاف المواطنين يوميًا، لذلك من الضروري أن نعطى اهتماما لها ونعمل على تطويرها، للحفاظ على حياة المواطنين، داعيًا الله أن يرحم شهداء الحادث ويصبر أسرهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة عرض رئيس هيئة السكة الحديد ومعاونيه الفنيين على النيابة للتحقيق في تلك الواقعة، متسائلا: أين آلياتهم في تنفيذ خططت تطوير السكك الحديدية؟.

