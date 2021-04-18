ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 28 سفينة حاويات و بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية ، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 2568 شاحنة ، كما بلغت الحاويات الواردة 654 حاوية مكافئة و حاويات الترانزيت 1950 حاوية مكافئة.





وأوضح المركز- في بيان اليوم الأحد- أنه غادر الميناء قطارا بحمولة إجمالية 1368 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، و أخر بعد أن فرغ 17 حاوية 40 قدما قادم من 6 أكتوبر ، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86 ألفا و657 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 139 ألفا و 9 أطنان.





وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و865 طنا و شملت 23 ألفا و318 طن فوسفات،و4 آلاف و547 طن رمل ، 2.5 ألف طن مولاس ،و1000 طن أسمنت،3.5 ألف طن داى امونيوم ،كما بلغت حركة الواردات 17 ألفا و744 طن بضائع عامة ، تضمنت9 آلاف طن خردة،و458 طن خشب زان ،و 4 آلاف و 194 طن ابلاكاش ،و 4092 طن قمح .





وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 978 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات ،و حاصلات زراعية ،و فواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ، إيطاليا ، إنجلترا،الصين ، كرواتيا ،سلوفينيا،أمريكا،أسبانيا،والهند .