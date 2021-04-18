اليويفا يحذر كبار أوروبا من بطولة السوبر الأوروبي

حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأندية المرتبطة بدوري السوبر المنفصل، بأنها تواجه الاستبعاد من المسابقات المحلية والدولية إذا أنشأت مسابقة منافسة لدوري أبطال أوروبا.

وفي بيان مشترك مع روابط واتحادات كرة القدم في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، قال "يويفا" إنه سيدرس "كافة التدابير"، والتي تشمل المحاكم وحظر المشاركة في بطولات الدوري المحلية، من أجل التصدي لخطط إنشاء مسابقة منفصلة.

وأضاف "يويفا" أنه علم بأن أندية من هذه الدول: "ربما تخطط لإعلان إنشاء مسابقة مغلقة تدعى دوري السوبر".

وتابع: "إذا حدث ذلك، نود التأكيد على أننا.. وفيفا أيضاً، وكل الاتحادات الأعضاء متحدون في جهود إيقاف هذا المشروع المعيب، وهو مشروع أساسه المصلحة الشخصية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "سننظر في جميع التدابير المتاحة لنا على جميع الأصعدة، سواء القضائية أو الرياضية، من أجل منع حدوث ذلك، تستند كرة القدم إلى المسابقات المفتوحة والجدارة الرياضية، ولا يمكن أن تكون بطريقة أخرى".

وفي يناير (كانون الثاني)، قال الاتحاد الدولي "فيفا"، إن أي بطولة دوري منفصلة لن يعترف بها وإن "أي ناد أو لاعب يشارك في مثل هذه المسابقة لن يسمح له بالمشاركة في أي بطولة ينظمها فيفا أو الاتحاد القاري التابع له"، مما يعني أن اللاعبين لن يسمح لهم بالمشاركة في كأس العالم.

وفي بيان الأحد قال يويفا: "سيتم حظر الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

وأضاف: "نشكر تلك الأندية في الدول الأخرى، وخاصة الأندية الفرنسية والألمانية، التي رفضت الانضمام إلى هذا، ندعو جميع عشاق كرة القدم والمشجعين والسياسيين للانضمام إلينا في القتال ضد هذا المشروع إذا تم إعلانه، تستمر هذه القلة من الأندية منذ فترة طويلة في النظر لمصلحتها الذاتية فقط، هذا يكفي".