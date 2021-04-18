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في الحلقة السادسة من "نسل الأغراب".. أمير كرارة يطلب من مي عمر تهدئة شقيقها لكي لا يقتله

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة السادسة من مسلسل"نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت أحداث تلك الحلقة حول
سؤال زوجات "حسيب" لـ"جليلة" عن سبب مغادرتها لمنزها، وعما إذا كان "غفران" قد اعتدى بالضرب عليها، فيقوموا بتوبيخها، لتنفعل عليهم، وتخبرهم أنهم لن يقدروا على كيدها، فتقوم بتوبيخهم، وتعتذر لشقيقها بعدها.

سؤال والدتها عما إذا كان "غفران" قد حاول الاتصال بها أم لا لتخبره أنه اتصل بها لكنها لم ترد عليه، فتنصحها بضرورة الرجوع لمنزلها لأن تركها لمنزلها في ذلك الوقت غير صحيح وسيتم تفسيره من قبل البعض بطريقة خاطئة.


فيخبرها شقيقها "حسيب" أن كلام والدتها صحيحًا، وأنها إذا كانت لم تغادر منزلها كان من الممكن أن يقول عنها "غفران" أنها خائفة ومنكسرة وهذا أمر لا تقبله.

ذهاب "عساف" أحمد السقا لبيت "بكري" عماد زيادة لتنفعل والدته عليه، وتحاول الاعتداء عليه فيمنعها ابنها، ثم يطلب منه إعطائه ١٨ مليون جنيه مقابل تعاونهم معًا، وأنه سيقوم بتسديد ذلك المبلغ له سريعًا.

زيارة "غفران" لبيت "حسيب"، ويعاتب زوجته"جليلة" على مغادرتها منزلها دون علمه، ويطلب منها أن تذهب معهم لمنزلهم، فيرفض "علي" ويخبره بأنها ستجلس يومين مع والدتها، فيخرج مسدسه من جيبه، ويقوم بضرب طلقتين في الهواء، ويخبره أنه فعل ذلك حتى لا يقوم بتسديد تلك الضربات إلى صدره.

وبعد ذلك تبدأ زوجته في معاتبته على ضربه لها، وتخبره أنها تركت منزلها لتحذره لأنها ليست مكسورة الجناح وأن والدها لم يفعل ذلك معها طيلة حياتها، ويخبرها أن بيتها مفتوحًا لها في أي وقت، ويطلب منها أن تنصح شقيقها "علي" بالتعامل معه في هدوء حتى لايضطره إلى قتله.





"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.

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