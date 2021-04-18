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"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حصل "الفجر الفني" علي صورة جديدة للنجم عمرو سعد، من كواليس تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" في لبنان مع المخرج أحمد خالد موسي وظهر بلوك شخصية سرية.

ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.



ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا

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