"الأرض المحروقة".. بدء الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 2"

بدأت منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وشهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل "الاختيار 2" أحدث فض رابعة، وسمت الحلقة السادسة من المسلسل باسم "الأرض المحروقة".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

