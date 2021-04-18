جمعية تلبية للخدمات التنموية تقوم بتوزيع 500 كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا بقرية الروضة في الفيوم

وزعت جمعية تلبية للخدمات التنموية بقرية الروضة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، اليوم، عدد 500 كرتونة مواد غذائية على الأُسر الأكثر احتياجا بالقرية، وذلك بالتنسيق مع جمعية الأورمان، وشركة أورانج لخدمات المحمول والإنترنت وذلك بقاعة الف ليله وليله بحضور ممثلين عن جمعية الأورمان.



وأكد الحاج أحمد فرغلي رئيس مجلس إدارة جمعية تلبية للخدمات التنموية على استمرار استهداف الأسر الاكثر احتياجا وتكثيف المساعدات لهم، وذلك بالإشراف التام مجلس إدارة الجمعية بحضور الشيخ محمد احمد عبد العزيز مدير الجمعية والأستاذ كمال بدران أمين الصندوق، بالتنسيق مع جمعية الأورمان لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.



وأضاف الشيخ محمد احمد عبد العزيز مدير المعهد الأزهري بالقرية ومدير الجمعية على الاستمرار في تكثيف الدعم والاحتياجات للأسر الأكثر احتياجا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

