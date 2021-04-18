تداول 478 شاحنة و12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر





ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 478 شاحنة و12 ألف طن من البضائع العامة .





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 8300 طن بضائع عامة و312 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 3700 طن بضائع عامة و166 شاحنة.





وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل 3 سفن (محبة والحرية ودليلة) وغادرته السفينتان "الرياض وبوسيدون إكسبريس"، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين (بريدج وعمان) ، فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة (زىnف) وعلى متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن .