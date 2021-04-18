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تداول 478 شاحنة و12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 478 شاحنة و12 ألف طن من البضائع العامة .

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 8300 طن بضائع عامة و312 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 3700 طن بضائع عامة و166 شاحنة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل 3 سفن (محبة والحرية ودليلة) وغادرته السفينتان "الرياض وبوسيدون إكسبريس"، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين (بريدج وعمان) ، فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة (زىnف) وعلى متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن .

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