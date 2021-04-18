Advertisements

تأجيل افتتاح نادى سيتى كلوب فرع شبين الكوم لوقت لاحق تضامنا مع حادث قطار بنها

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


 

أكد المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، لإدارة المنشآت الرياضية، تأجيل الافتتاح الرسمى لفرع نادى سيتى كلوب، بشبين الكوم، والذى كان مقررا له غدًا الإثنين، نظرا لحادث قطار بنها، الذى وقع ظهر اليوم، الأحد، مقدما واجب العزاء لاسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء للمصابين.

 

وأشار  الوزيرى إلى أن الفرع يعمل بشكل طبيعى، ويستقبل الأعضاء، ويقدم كل الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية.

 

ومن جانبه أوضح العميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، أن مواعيد الافتتاحات فى الفروع الأخرى، قائمة، سواء افتتاح نادى سيتى كلوب، فرع كفر الشيخ، يوم الأربعاء المقبل، أو نادى أسوان والمقرر يوم الأحد 25 إبريل الجارى.

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ ساعتين و 54 دقيقة

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 7 ساعات

أبرزها "الفلنكات".. برلماني يكشف أسباب تكرار حوادث القطارات

منذ ساعة و 10 دقيقة

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

09:05 م

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

08:12 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر