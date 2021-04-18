Advertisements

سوزان نجم الدين: "عملت بوتكس وشلت شامه من بوقي"

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها أجرت عمليات تجميل بسيطة في وجها، قائلة: "عملت بوتكس وكان عندي شامه في بوقي وشلتها"، كما أشارت إلى أن الكينج محمد منير صديقها وتعشق صوته ولها ذكريات كثيرة معه.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، انها تعرضت للمساومة خلال إمضاء عقد عمل مع أحد المنتجين، إلا أنها قطعت الأوراق، معقبة: " لا تساوم ولا تقدم تنازلات ومقدمتش أي تنازلات".

وكشفت عن أرتدئها النقاب في سوريا؛ لأن أسمها كان على صفحات الجماعات الإرهابية والمهددين بالقتل والذبح، مشيرة إلى أنه كان هناك حالات قتل كبير وتعرضت لخطر حقيقي بالقتل والذبح، متابعًا: "تعرضنا لحالات من الخطر والقتل وبنات تغتصب".
Aa

أخبار تهمك

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 22 دقيقة

أبرزها "الفلنكات".. برلماني يكشف أسباب تكرار حوادث القطارات

منذ ساعة و 10 دقيقة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

09:05 م

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

08:12 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر