سوزان نجم الدين: "عملت بوتكس وشلت شامه من بوقي"



أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها أجرت عمليات تجميل بسيطة في وجها، قائلة: "عملت بوتكس وكان عندي شامه في بوقي وشلتها"، كما أشارت إلى أن الكينج محمد منير صديقها وتعشق صوته ولها ذكريات كثيرة معه.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، انها تعرضت للمساومة خلال إمضاء عقد عمل مع أحد المنتجين، إلا أنها قطعت الأوراق، معقبة: " لا تساوم ولا تقدم تنازلات ومقدمتش أي تنازلات".



وكشفت عن أرتدئها النقاب في سوريا؛ لأن أسمها كان على صفحات الجماعات الإرهابية والمهددين بالقتل والذبح، مشيرة إلى أنه كان هناك حالات قتل كبير وتعرضت لخطر حقيقي بالقتل والذبح، متابعًا: "تعرضنا لحالات من الخطر والقتل وبنات تغتصب".

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