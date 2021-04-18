جماعة الإخوان تجهز لعمليات إرهابية جديدة.. الحلقة السادسة من "الاختيار2"

شهدت بداية الحلقة السادسة من مسلسل "الاخنتيار 2"، استعدادات عناصر الإخوان للقيام بعدد من العمليات الإرهابية في القاهرة.



ووثقت أحداث يوم 20 أغسطس، حيث عاد الرائد يوسف الرفاعي إلى عمله عقب استشهاد عدد من زملاءه أمام عينه في "فض رابعة"،كما اجتمع عدد من الضباط منهم المقدم زكريا يونس وهو كريم عبد العزيز من أجل التجهيز لحماية البلاد، لخوفهم من تنفيذ الإخوان لعمليات إرهابية تعويضا عن ما حدث لهم في "فض رابعة".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

