السومة يخطف تعادلا قاتلا لأهلي جدة أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تعادلا قاتلا في دوري أبطال آسيا، أمام الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وسجل هدف فريق الدحيل القطري في اللقاء، ميكاييل اولونجا في الدقيقة 53، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما أحرز عمر السومة هدف التعادل في الدقيقة 90+1، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وبهذه النتيجة رفع فريق الدحيل رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، فيما ارتفع رصيد الأهلي السعودي إلى نقطة واحدة محتلا المركز الثالث.

جدير بالذكر أن فريق أهلي جدة خسر في الجولة الأولى أمام استقلال طهران الإيراني بخماسية مقابل هدفين.