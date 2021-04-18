في الحلقة السادسة من مسلسل"نسل الأغراب".. أمير كرارة يواصل تحذيراته لـ دياب وأحمد السقا يستعين بـ عمادة زيادة







انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة السادسة من مسلسل"نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت أحداث تلك الحلقة حول

سؤال والد "بكري" لنجله عن سبب إعطائه الأموال لـ"عساف" ليخبره أنه سيفعل ذلك لكي يكسر عينه لأنه بمفرده، ولكي يقوم بتمليكهم الأرض الخاصة به.





ذهاب "عزيزة" منة فضالي لشقيقها "عساف" لكي تطمئن عليه، فيعاتبها على عدم زيارتها له طوال فترة حبسه، فتطلب منه أن ينسى الماضي وأن يسامحها، فيرفض فتخبره ابنتها أنها جائت له لأنها مريضة، وتخاف أن تموت وتقابل ربها وهو مازال غاضبًا منها، فيخبرها أنه لن يستطيع أن يصفى لها لأن ما فعلته فيه لم يكن أمرًا هيّنًا، ويخبرها أنها إذا احتاجت شيئًا عليها أن تتوجه له، فترفض ذلك لأنه يكره والدتها.



ذهاي"غفران" لـ"علي" في منزله ليحذره على أفعاله معه، فبعد ذلك سيتعامل معه كشخص غريب عن عائلته، وأنه لن يكون مسئولاً حينها على حزن والدته.



ذهاب "حمزة" أحمد مالك و"سليم" أحمد داش لوالدتهم، ويطلبا منهم أن ترجع لمنزلها، ليخبرها حمزة أنه غضب عندما علم برؤيتها لـ "عساف"، ووقتها جلس يفكر في كلامها معه عندما أخبرته أنه والده، وأنه شعر حينها بالخوف من أنها مازالت تحبه لكنها تخفئ ذلك عنهم،

وأنه شعر حينها بالغيرة، لتخبرهم انها مازالت تحبه بالفعل وأنها لم تستطع نسيانه.



اخبار "بكري" لعساف بأنه سيقوم بتسليمه المبلغ الذي طلبه، ولكن بشرط أن يقوم بإسكان غجر زلط

في أرضه فيوافق ثم بطلب منه أن يكتب تلك الأرض باسمه لكنه يرفض لكي يظل واقفًا في ظهره حتى يصل لجليلة وابنه، ثم يعود لمنزله فيجد "غفران" في انتظاره ".



"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.