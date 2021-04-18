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بعد مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على قمة الزمالك والأهلي
الأحد 18/أبريل/2021 - 09:48 م
علي نبوي
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لا
يزال التعادل السلبي يفرض سيطرته على الربع الساعة الأولى من مباراة القمة بين
الزمالك والقمة والمقامة على ستاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة
الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
الربع
ساعة الأولى من هذا اللقاء شهد سيطرة ميدانية كبيرة للأهلي حيث تحكم لاعبوه في
"رتم" المباراة وأضاعوا أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد شريف
وحسين الشحات.
في
المقابل ظهر فريق الزمالك مائلا للناحية الدفاعية ولم يشكل خطورة حقيقة على مرمى
علي لطفي حارس مرمى الأهلي إلا في كرة واحدة عن طريق أشرف بن شرقي.
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