Advertisements

بعد مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على قمة الزمالك والأهلي

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

لا يزال التعادل السلبي يفرض سيطرته على الربع الساعة الأولى من مباراة القمة بين الزمالك والقمة والمقامة على ستاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

الربع ساعة الأولى من هذا اللقاء شهد سيطرة ميدانية كبيرة للأهلي حيث تحكم لاعبوه في "رتم" المباراة وأضاعوا أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد شريف وحسين الشحات.

 

في المقابل ظهر فريق الزمالك مائلا للناحية الدفاعية ولم يشكل خطورة حقيقة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي إلا في كرة واحدة عن طريق أشرف بن شرقي.

أخبار تهمك

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزها "الفلنكات".. برلماني يكشف أسباب تكرار حوادث القطارات

منذ ساعة و 9 دقيقة

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 21 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

09:05 م

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

08:12 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر