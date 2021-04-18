بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعي ضحايا حادث قطار طوخ

نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ضحايا حادث قطار طوخ.



وقال في بيان له "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة ضحايا حادث قطار طوخ، ونطلب من الله القدير أن يمنح أسرهم الصبر والرجاء".

