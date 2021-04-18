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نيابة بنها تستمع لأقوال المصابين وشهود العيان بمستشفى بنها الجامعي

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استمع فريق من النيابة العامة ببنها برئاسة المستشار عبدالله علي مدير نيابة بنها إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها الذي أسفر عن وفاة 11 شخص، وإصابة 98.

وقال المصابين لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتي مركز وقسم بنها إنهم فاجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار، فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.

فيما كشفت التحقيقات سؤال 32 مصاب بمستشفى بنها الجامعي من إجمالي 42 مازالوا محجوزين بالمستشفى بينما خرج 23 مصاب من المستشفى.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة، حيث أن عدد كبير من الجثث مجهولة الهوية حتى الأن، حيث استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر، وقليوب جثث الضحايا.

وكشفت التحقيقات أن حصر الجثث في المستشفيات أوضح وجود 24 جثة حتى الأن بواقع 10 جثث بكفر شكر وواحدة بطوخ، و11 في قليوب والباقي في المستشفيات الأخرى مابين جثث كاملة وأشلاء، وتحفظت النيابة على السائق ومساعده ورئيس القطار، وتم سؤالهم هم وعدد من الشهود، حول الحادث والذين لم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابين.

كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ وتم خروج 14 حالة من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية حيث تم الدفع ب 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات ( بنها التعليمي، قليوب التخصصى، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي).

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