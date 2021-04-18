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عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف صاروخي في مرمى الزمالك "فيديو"

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي في إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام الزمالك والمقامة على ستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 21 مرر أيمن أشرف الكرة لمحمد شريف داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل الشباك لم ينجح محمود جنش في التعامل معها وتسكن المرمى معلنا الهدف الأول للفريق الأحمر.

ويتقدم الأهلي على الزمالك بهدف نظيف سجله محمد شريف في المباراة التي فرض الفريق الأحمر سيطرته عليها منذ البداية وحتى إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر.

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