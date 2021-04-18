ليستر يفوز على ساوثامبتون ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق نادي ليستر سيتي الفوز على نظيره 1-0 على ساوثامبتون بإستاد ويمبلي اليوم الأحد وتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ ما يزيد على 50 عاماً.





وحُسمت المباراة المخيبة للآمال بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما وضع المهاجم النيجيري المتألق الكرة في الشباك من المحاولة الثانية بعد لعبة جيدة من جيمي فاردي.





ويلتقي ليستر، الذي لم يسبق له الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكان ظهوره الأخير في النهائي عام 1969، مع تشيلسي في 15 مايو .





وتم السماح لحوالي 4 آلاف متفرج، غالبيتهم من سكان المنطقة، بحضور مباراة الدور قبل النهائي ضمن اختبارات عودة المشجعين عقب تخفيف قيود كوفيد-19.





ولم يكن هناك الكثير في الشوط الأول لإمتاع الجماهير، لكن الشوط الثاني كان أفضل قليلاً.





ولم تكن مفاجأة أن يأتي هدف الفوز عن طريق إيهيناتشو الذي أحرز الآن عشرة أهداف في آخر سبع مباريات.





ونادراً ما هدد ساوثامبتون، الذي لم يستقبل مرماه أي هدف في طريقه إلى قبل النهائي، مرمى ليستر ولم يسدد أي كرة داخل إطار المرمى طيلة المباراة.