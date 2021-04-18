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عاجل.. شيكابالا يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى الأهلي "فيديو"

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمود عبد الرازق شيكابالا في إحراز هدف التعادل لفريق الزمالك في مباراته أمام الأهلي والمقامة على ستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتسلم شيكابالا الكرة من الناحية اليمنى وراوغ أيمن أشرف ويسدد الكرة قوية داخل شباك علي لطفي في الدقيقة 31 مسجلا هدف التعادل للزمالك.

 

وكان محمد شريف مهاجم الأهلي في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 21 لكن شيكابالا تعادل للزمالك في الدقيقة 31.

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