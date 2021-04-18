Advertisements

جامعة هوبكينز: أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" في أمريكا

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية اليوم الأحد رصد 52373 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" وتسجيل 680 وفاة ناجمة عن هذا المرض في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وجاء هذا التقرير بعد أن أعلنت السلطات الطبية في الولايات المتحدة، السبت، تسجيل ما يزيد عن 79 ألف إصابة بـ "كوفيد-19" و935 حالة وفاة منذ يوم الجمعة الماضي.

 

وفي يناير الماضي شهدت الولايات المتحدة تسجيل لزيادة يومية قياسية لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (أكثر من 299 ألف حالة)، إضافة إلى تسجيل عدد أكبر من الوفيات اليومية الناجمة عنه (أكثر من 4,3 ألف) في يناير أيضا، وفقا لجامعة هوبكينز، التي تجمع معلومات واردة من السلطات الفيدرالية والمحلية وكذلك من وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى.

 

وتجاوزت الحصيلة العامة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة  31,6 مليون شخص، وتوفي قرابة 567 ألف منهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هوبكنز جونز هوبكنز امريكا اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ ساعتين و 52 دقيقة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 20 دقيقة

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل| الصحة تعلن عدد وفيات وإصابات حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

أبرزها "الفلنكات".. برلماني يكشف أسباب تكرار حوادث القطارات

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. أحمد موسى: قطر الأولى بالعالم في إصابات كورونا (فيديو)

تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 1.2 ألف وفاة بكورونا

"هوبكنز": أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

ألمانيا تسجل 19,990 حالة كورونا جديدة في غضون 24 ساعة

أمريكا تسجل 103 ألف إصابة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

09:05 م

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

08:12 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر