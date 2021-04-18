"العسومي" يتقدم بالتعازي في ضحايا حادث قطار طوخ

تقدم رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بخالص التعازي والمواساة باسم البرلمان العربي، وبالأًصالة عن نفسه، لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا حادث قطار طوخ الأليم بمحافظة القليوبية والذي أسفر عن ضحايا ومصابين.



كما عبر "العسومي" عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يُسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

