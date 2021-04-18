عمرو أديب عن حادث قطار طوخ: "مبقاش برحيل أو مجي وزير"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على وقوع حادث تصادم قطار طوخ، متسائلا: "فين بلد في العالم كل 8 أيام يحصل حادثة قطار"، مشيرا إلى أن حوادث القطارات في مصر خلال الفترة الأخيرة لم تعد استثنائية.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أننا نواجه مشكلة في العنصر البشري بالسكك الحديدية، مضيفا: "عندنا مشكلة كبيرة في البشر والحجر"، منوها بأن السكة التي وقع عليها الحادث تم تطويرها.



وأضاف، "مبقاش برحيل وزير ومجي وزير.. هو يعني لو كان اتشال كامل الوزير في الحادث اللي فات، كان ده مش هيحصل.. إحنا عندنا مشكلة في الناس اللي بتمشي القطارات".

