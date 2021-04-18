يوسف أسامة نبيه يؤازر الزمالك من المدرجات

حرص يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على التواجد بمقصورة الصحفيين بستاد القاهرة الدولي،لمتابعة الفريق أمام الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.





وجاء تواجد يوسف أسامة لمؤازرة الفريق وتدعيم اللاعبين أمام الأهلي، كما تواجد مالك شقيق اللاعب بالمقصورة.





وخرج يوسف أسامة من قائمة الفريق لأسباب فنية، واكتفى كارتيرون بضم العناصر الأساسية وتم استبعاد العناصر الصاعدة.





وجاء التشكيل الرسمي يتضمن كلا من :-





حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"





خط الدفاع : أحمد فتوح- محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام.





خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي- محمود عبد الرازق "شيكابالا".





خط الهجوم : مروان حمدي.





الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي المركز الرابع برصيد 27 من أصل 11 لقاء.