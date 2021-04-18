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على طريقة كريستيانو.. محمد شريف يتقدم للأهلي أمام الزمالك بهدف رائع "فيديو"

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمد شريف لاعب النادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك بقذيفة رائعة في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتسلم شريف الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني للأهلي بتصويبة صاروخية ليضع الفريق الأحمر في المقدمة مرة أخرى.

 

وكان محمد شريف قد سجل الهدف الأول للأهلي ليتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك ليعود مهاجم الأهلي ويسدد الكرة قوية ويضع الأهلي في المقدمة مرة أخرى مسجلا الهدف الثاني له ولفريق.

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