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ننشر معاينة النيابة العامة لموقع حادث قطار طوخ ( فيديو )

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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انتقل فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور بمركز بنها) محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.

وكان المستشار النائب العام شكل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ، إذ يتابع مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا.

وتهيب النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.

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