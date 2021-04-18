"Ant" الصينية تستكشف طرقًا لتخلي مؤسسها "جاك ما" عن حصته في الشركة

وفقًا لمصادر رويترز، تستكشف مجموعة Ant خيارات لمؤسسها جاك ما للتخلي عن حصته في عملاق التكنولوجيا المالية والتخلي عن السيطرة ، حيث أشارت الاجتماعات مع المنظمين الصينيين إلى الشركة أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في رسم خط تحت رقابة بكين لأعمالها.





وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن ما عرض في اجتماع نوفمبر مع المنظمين تسليم أجزاء من Ant إلى الحكومة الصينية.





وعقد مسؤولون من البنك المركزي، وبنك الشعب الصيني، والهيئة التنظيمية المالية للبنوك والتأمين في الصين محادثات بين يناير ومارس مع جاك ما و Ant بشكل منفصل، حيث تمت مناقشة إمكانية خروج رجل الأعمال من الشركة.





وقال متحدث باسم شركة Ant في بيان "سحب ملكية حصة السيد "ما" في Ant Group لم يكن أبدًا موضوع مناقشات مع أي شخص".





لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان Ant و "ما" سوف يمضيان في خيار سحب الاستثمارات، وإذا كان الأمر كذلك، فأيهما.





وقال أحد المصادر التي لها علاقات مع الشركة إن الشركة كانت تأمل في بيع حصة ما، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إلى مستثمرين حاليين في Ant أو شركة التجارة الإلكترونية التابعة لها Alibaba دون إشراك أي كيان خارجي.





ولكن المصدر قال إنه تم إخبار "ما" بأنه لن يُسمح له ببيع حصته إلى أي كيان أو فرد قريب منه، وسيتعين بدلاً من ذلك الخروج تمامًا.





وقال المصدر إن الخيار الآخر هو نقل حصته إلى مستثمر صيني مرتبط بالدولة.