Advertisements

"Ant" الصينية تستكشف طرقًا لتخلي مؤسسها "جاك ما" عن حصته في الشركة

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
Advertisements
وفقًا لمصادر رويترز، تستكشف مجموعة Ant خيارات لمؤسسها جاك ما للتخلي عن حصته في عملاق التكنولوجيا المالية والتخلي عن السيطرة ، حيث أشارت الاجتماعات مع المنظمين الصينيين إلى الشركة أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في رسم خط تحت رقابة بكين لأعمالها.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن ما عرض في اجتماع نوفمبر مع المنظمين تسليم أجزاء من Ant إلى الحكومة الصينية.

وعقد مسؤولون من البنك المركزي، وبنك الشعب الصيني، والهيئة التنظيمية المالية للبنوك والتأمين في الصين  محادثات بين يناير ومارس مع جاك ما و Ant بشكل منفصل، حيث تمت مناقشة إمكانية خروج رجل الأعمال من الشركة.

 وقال متحدث باسم شركة Ant في بيان "سحب ملكية حصة السيد "ما" في Ant Group لم يكن أبدًا موضوع مناقشات مع أي شخص".

لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان Ant و "ما" سوف يمضيان في خيار سحب الاستثمارات، وإذا كان الأمر كذلك، فأيهما.

وقال أحد المصادر التي لها علاقات مع الشركة إن الشركة كانت تأمل في بيع حصة ما، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إلى مستثمرين حاليين في Ant أو شركة التجارة الإلكترونية التابعة لها Alibaba  دون إشراك أي كيان خارجي.

ولكن المصدر قال إنه تم إخبار "ما" بأنه لن يُسمح له ببيع حصته إلى أي كيان أو فرد قريب منه، وسيتعين بدلاً من ذلك الخروج تمامًا.

وقال المصدر إن الخيار الآخر هو نقل حصته إلى مستثمر صيني مرتبط بالدولة.

أخبار تهمك

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الزمالك: سنفكر في عرض الأهلي لضم نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

لماذا كومان على أعتاب الرحيل من برشلونة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أزمة جديدة قبل موقعة الزمالك والأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 23 دقيقة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزها "الفلنكات".. برلماني يكشف أسباب تكرار حوادث القطارات

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

09:05 م

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

08:12 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر